رحل جهاز الهجرة غير الشرعية بنغازي بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية في ليبيا 141 مهاجرا غير قانوني عبر مطار بنينا الدولي.

وتعتبر هذه الرحلة الأولى التي ينظمها جهاز الهجرة غير القانونية في بنغازي إلى السودان ضمن برنامج العودة الطوعية الذي تشرف عليه منظمة الهجرة الدولية.

