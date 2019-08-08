موسع/ ندوة بعنوان “المرأة الليبية تحتضن الوطن” في مجمع الكليات الطبية بنغازي

بنغازي 08 أغسطس 2019 (وال) – أقيمت اليوم الخميس في جامعة العرب الطبية في قاعة سناء المحيدلي ندوة بعنوان (المرأة الليبية تحتضن الوطن) برعاية جامعة العرب الطبية وغرفة التجارة و الزراعة والصناعة بنغازي.

وجاءت الندوة بدعوة من رئيس تنسيقية تمكين المرأة الليبية عائشة البرغثي للتأكيد على تؤامة بين المرأة المدنية والعسكرية والأمنية ولدعم ثورة الكرامة.

وفي بداية الندوة ألقت عضوا البرلمان عن مدينة بنغازي عائشة الطبلقي كلمة تهنئة ودعم لتأسيس تنسيقية تمكين المرأة الليبية لدعم عملية الكرامة وتلتها كلمة عضو البرلمان عن مدينة سرت أبو بكر الغزالي حيا فيها المؤسسة العسكرية والمرأة الليبية.

وأثنى الغزالي على دور المرأة في حرب الكرامة وأنهي كلمته بتحية لسادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر والقيادة العامة، مؤكدًا على مبدأ دعم مجلس النواب للقوات المسلحة في حربها ضد الملشيات المسلحة.

من ثم أعطيت الكلمة لرئيس قسم القانون الجنائي عضو هيئة تدريس بجامعة بنغازي الدكتورة جازية شعيتير وحديثها كان يدور حول المرأة المدنية والعسكرية والأمنية ودورها المهم في المجتمع.

وأكدت شعيتير على ضرورة دعم تنسيقية تمكين المرأة الليبية وتفعيل دور المرأة في مؤسسات الدولة.

تلتها كلمة مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب تحدث خلالها عن دور المرأة في المجتمع وكيف تستطيع غرس حب الوطن في النشء، محييًا القائمين على التنسيقية والقيادة العامة للقوات المسلحة على رأسهم سيادة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة بالقاسم حفتر.

وأعطيت الكلمة للسيد مدير عام غرفة التجارة و الزراعة والصناعة بنغازي صالح العبيدي أشاد فيها بدور المرأة ومؤكدًا على دعمه لتنسيقية تمكين المرأة الليبية.

وتحدث العبيدي عن إنشاء مركز الريادة لتدريب المرأة من أسر الشهداء لتتمكن من الدخول لريادة الأعمال.

وتوالت الكلمات حيث ألقت رئيس التنسيقية تمكين المرأة الليبية عائشة البرغثي كلمة رحبت فيها بالضيوف وقدمت الشكر للقائد العام على تكليفها برئاسة التنسيقية ودعم دور المرأة في المؤسسة العسكرية والأمنية.

وتلتها كلمة المنسق الاجتماعي بالقوات المسلحة ورئيس مجلس حكماء بنغازي الشيخ عبد السلام عبد العاطي .

وحضر الحفل لفيف من العسكريين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني وختم الحفل بتسليم درع للقائد العام للقوات المسلحة ودرع للحاكم العسكري اللواء عبد الرازق الناظوري وسلمت شهادات شكر لكل من ساهم في إقامة الندوة.(وال – بنغازي) هـ ع/ أ د

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