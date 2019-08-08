بليحق: مجلس النواب يتعرّض للتشويه

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ما ورد في رسالة تداولتها مواقع إلكترونية حول تكليف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح شخصين بمتابعة الأموال الليبية خارج البلاد.

بليحق أكد أن ما ورد في هذه الرسالة مزور وعارٍ عن الصحة وأن رئيس مجلس النواب لم يكلف أي أحد بفتح حسابات خارجية وتوريد مواد وغيرها.

كما وجه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب بالتحقيق في الجهات التي تقف وراء مثل هذه الأفعال التي تهدف إلى تأليب الرأي العام تجاه مجلس النواب وإشغال المواطنين بالإشاعات التي تهدف إلى تشويه مجلس النواب.

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