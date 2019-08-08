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بليحق: مجلس النواب يتعرّض للتشويه

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ما ورد في رسالة تداولتها مواقع إلكترونية حول تكليف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح شخصين بمتابعة الأموال الليبية خارج البلاد.

بليحق أكد أن ما ورد في هذه الرسالة مزور وعارٍ عن الصحة وأن رئيس مجلس النواب لم يكلف أي أحد بفتح حسابات خارجية وتوريد مواد وغيرها.

كما وجه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب بالتحقيق في الجهات التي تقف وراء مثل هذه الأفعال التي تهدف إلى تأليب الرأي العام تجاه مجلس النواب وإشغال المواطنين بالإشاعات التي تهدف إلى تشويه مجلس النواب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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