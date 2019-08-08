مُجدداً.. الغرياني يُوجه بنادق التحريض صوب سلامة

أعطى المفتي المعزول الصادق الغرياني دفعة جديدة من التوجيهات لأنصار حكومة الوفاق تحمل تحريضا صريحا ومباشرا ضد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة والتي وصفه فيها بـ”العدو” الذي تجب مُحاربته.

وهذه المرة ليست المرة الأولى التي يُحرض فيها الغرياني ضد المبعوث الأممي إلى ليبيا ودوره في حلحلة الأزمة، وما إن بدأت تصريحات الغرياني المثيرة للجدل أن تختفي عن السطح حتى تعود سريعا بمزيد من التأجيج وتأليب الرأي العام والمطالبة بمزيد من التصعيد.

جهود المبعوث الأممي التي كشفت بعض الحقائق خلال الإحاطة الأخيرة أمام مجلس الأمن وأسقطت ورقة التوت عن الخارجين عن القانون ممن يحاربون في صفوف قوات الوفاق أثارت حفيظة الغرياني وجعلته يطالب بمزيد من الفوضى في ليبيا المنهكة جراء الصراعات والانقسامات ليزيد الطين بلة ويطيل في عمر الأزمة.

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