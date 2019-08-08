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مُجدداً.. الغرياني يُوجه بنادق التحريض صوب سلامة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعطى المفتي المعزول الصادق الغرياني دفعة جديدة من التوجيهات لأنصار حكومة الوفاق تحمل تحريضا صريحا ومباشرا ضد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة والتي وصفه فيها بـ”العدو” الذي تجب مُحاربته.

وهذه المرة ليست المرة الأولى التي يُحرض فيها الغرياني ضد المبعوث الأممي إلى ليبيا ودوره في حلحلة الأزمة، وما إن بدأت تصريحات الغرياني المثيرة للجدل أن تختفي عن السطح حتى تعود سريعا بمزيد من التأجيج وتأليب الرأي العام والمطالبة بمزيد من التصعيد.
جهود المبعوث الأممي التي كشفت بعض الحقائق خلال الإحاطة الأخيرة أمام مجلس الأمن وأسقطت ورقة التوت عن الخارجين عن القانون ممن يحاربون في صفوف قوات الوفاق أثارت حفيظة الغرياني وجعلته يطالب بمزيد من الفوضى في ليبيا المنهكة جراء الصراعات والانقسامات ليزيد الطين بلة ويطيل في عمر الأزمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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