«عدل الوفاق» تنعي مدير إدارة المتابعة بالوزارة بعد «اغتياله» من قبل مجهولين

نعت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الخميس، مدير إدارة المتابعة بالوزارة وليد عبدالرحمن الترهوني «الذي اغتالته يد آثمة جبانة بعد أن تم خطفه من قبل مجهولين خلال الأيام الماضية»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقدمت الوزارة تعازيها إلى أسرة الفقيد والعاملين بالوزارة، معلنة إدانتها بـ«شدة هذا الفعل الشنيع»، مؤكدة «أنها لن تدخر جهدا في الوصول إلى الجناة وإحضارهم لساحة القضاء لينالوا جزاءئهم العادل».

ولم تعلن وزارة العدل بحكومة الوفاق في السابق عن خطف مدير إدارة المتابعة بالوزارة وليد عبدالرحمن الترهوني، كما لم تقدم تفاصيل أخرى بشأن الحادثة.

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