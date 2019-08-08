افتتاح مقر مصلحة السجل المدني بالمنطقة الشرقية في بنغازي

بنغازي-العنوان

افتتح اليوم الخميس مقر مصلحة السجل المدني بالمنطقة الشرقية في بنغازي في حضور رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ووزير العدل المستشار إبراهيم بوشناف ومدير فرع المصلحة أسامة الدرسي.

كما حضر الافتتاح عضو مجلس النواب بدر النحيب وعميد البلدية السابق اللواء أحمد العريبي وعضو المجلس التسييري ببلدية بنغازي أحمد الطيرة وعدد من حكماء وأعيان المدينة.

وجاء الافتتاح بعد استكمال إعادة بناء المبنى بدعم من الحكومة المؤقتة وإشراف جهاز تنمية وتطوير المدن.

وبلغت قيمة الإنشاء الذي استغرق ثمانية أشهر، 4 ملايين دينار ليبي، وفق ما أعلن عنه المكتب الإعلامي بالمصلحة.

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