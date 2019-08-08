العثور على جثة وليد الترهوني أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة طرابلس

أكدت وزارة العدل بحكومة الوفاق ،مساء الخميس ،خبر مقتل مدير إدارة المتابعة بالوزارة وليد الترهوني، بعد اختطافه على يد مجهولين خلال الأيام الماضية ،في حين ذكرت مصادر أن جثة الترهوني وُجدت أمام مقر وزارة العدل التابعة للوفاق في طرابلس.

وقدمت الوزارة تعازيها إلى أسرة الفقيد والعاملين بالوزارة، معلنة إدانتها بشدة هذا الفعل الشنيع، مؤكدة أنها لن تدخر جهدا في الوصول إلى الجناة وإحضارهم لساحة القضاء لينالوا جزاءئهم العادل.

و لم تُصدر حكومة الوفاق أي بيان أو توضيح رسمي حول الحادثة، أو الجهة المُتورطة في مقتل مدير مكتب المتابعة بالوزارة.

والحقوقي المعروف وليد الترهوني من سكان مدينة البيضاء، وهو نجل التربوي الشهير عبدالرحمن الترهوني.

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