دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل الاطراف إلى قبول هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على ان تبدأ مع صباح العيد.

وأعربت البعثة في بيان لها، عن أملها أن تتلقى موافقة مكتوبة من قبل هذه الأطراف في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعه،السبت من هذا الأسبوع.

