استعرض وزير التعليم الدكتور “عثمان عبد الجليل” والوفد المرافق له، اليوم الخميس، خلال ورشة عمل عقدها بالعاصمة تونس، مع فريق عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التقرير النهائي للدراسة التي أنجزتها الوكالة بالتعاون مع الوزارة حول تقييم الوضع القائم وتحديد نقاط الضعف والقوة لنظام التعليم ضمن مشروع إعداد رؤية استراتيجية مستقبلية لتطوير التعليم في ليبيا.

شارك في ورشة العمل عن وزارة التعليم عددٌ من المستشارين ومديري الإدارات والمكاتب وعن جانب الوكالة الأمريكية للتنمية والتطوير شارك مدير فرع الوكالة بليبيا (كلنتون وايت) و المدير الفني (أندرو سباتين) و مستشار الموارد البشرية بالوكالة “أندرو سندون” ومستشارة الشؤون المالية والميزانيات “ناييدا هرونيدا” ومستشار التخطيط الاستراتيجي والجودة “مارك وال” ومستشار تقنية المعلومات و الاتصالات،بالإضافة إلي مشاركة ممثل اليونيسيف في ليبيا (هند عمر) ومدير العمليات في مفوضية الاتحاد الأوروبي إلي ليبيا (ستيفانو سوتقيا) و عن المركز الثقافي البريطاني ( بين لوتون) و (ريما رواد).

The post تعليم الوفاق تستعرض مع الوكالة الأمريكية للتنمية نظام التعليم القائم بليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية