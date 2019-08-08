مناقشة مقترح مصنع القمامة بمدينة طبرق

زار وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة الدكتور عادل الزائدي ،الخميس ،رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية وذلك للإطلاع على المشاريع التي كانت بلدية طبرق تقدمت بها لوزارة الحكم المحلي ومجلس الوزراء.

و قد تم الإتفاق خلال اللقاء ،على مناقشة موضوع الشركة السويدية التي تقدمت بمقترح مصنع القمامة عقب عطلة العيد مع رئيس الحكومة المؤقتة.

وأثنى الوزير على دور المجلس التسييري ببلدية طبرق في تذليل كافة العقبات والصعاب التي تواجه عمل القطاعات ببلدية طبرق.

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