قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن البعثة تحقق في القصف الجوي الذي استهدف مدينة مرزق جنوب غرب البلاد قبل أيام، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد سلامة أن موقف البعثة «سيكون حازما للغاية».

وأضاف سلامة في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية نشرت، اليوم الخميس، إنه «ليس من السهل التحقق من جميع المعلومات التي نتلقاها في ليبيا، ولكن موقفنا سيكون حازما للغاية إذا تم التحقق من استهداف المدنيين، عندما نحصل على معلومات كافية، لأن مثل هذا الهجوم يتعارض بشدة مع حقوق الإنسان الأساسية الدولية».

The post سلامة: نسعى لمعرفة المتسبب في القصف الجوي على مرزق لمحاسبته appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية