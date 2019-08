عضو لجنة الطوارئ بـ «محلي الوفاق» يستعرض النتائج التي حققتها اللجنة منذ تشكيلها

أعلن عضو لجنة الطوارئ، ووكيل وزارة الحكم المحلي ” عبدالباري شنبارو”، أن اللجنة منذ تشكيلها منتصف أبريل الماضي، استطاعت حلحلة عديد المختنقات في مختلف المجالات.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الخميس، بالمركز الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة لم تحل محل الوزارات والمؤسسات العامة، واشتغلت كعامل مساعد لها لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات، التي واجهتها جراء العدوان على طرابلس، والذي تسبب في نزوح أكثر من 23 ألف عائلة ليبية، وما خلفته من مختنقات مثل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، ونقص إمدادات المياه وغيرها.

