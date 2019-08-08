البعثة الأممية تجدد الدعوة لقبول هدنة بطرابلس في عيد الأضحى

أخبار ليبيا24-خاص

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من جديد اليوم الخميس لقبول هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ مع صباح العيد.

وأعربت البعثة عن أملها في أن تتلقى موافقة مكتوبة لقبول الدعوة في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعة السبت من هذا الأسبوع.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة نهاية شهر يوليو الماضي إلى إعلان هدنة في ليبيا في عيد الأضحى، لوقف القتال في طرابلس يجري من خلالها تبادل الأسرى والمحتجزين.

وقال سلامة لمجلس الأمن الدولي: “إن الهدنة يجب إعلانها بمناسبة عيد الأضحى وأن تصحبها خطوات لبناء الثقة مثل تبادل السجناء والرفات وإطلاق سراح المعتقلين.”

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