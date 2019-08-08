بمناسبة عيد الأضحى.. بعثة الأمم المتحدة تعدو من جديد لقبول هدنة بطرابلس

طرابلس-العنوان

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس دعوتها لقبول هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ مع صباح العيد، معربة عن أملها في أن تتلقى موافقة مكتوبة لقبول الدعوة في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعة السبت من هذا الأسبوع.

وكان مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة قد دعا يوم 29 يوليو الماضي إلى إعلان هدنة في ليبيا في عيد الأضحى، لوقف القتال في طرابلس يجري من خلالها تبادل الأسرى والمحتجزين بين القوات المسلحة وحكومة الوفاق.

وقال سلامة في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي: “إن الهدنة يجب إعلانها بمناسبة عيد الأضحى وأن تصحبها خطوات لبناء الثقة مثل تبادل السجناء والرفات وإطلاق سراح المعتقلين.”

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