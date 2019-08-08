إنقاذ 45 مهاجرا غير شرعي قرب حقل البوري شمال غرب طرابلس

أعلن الناطق باسم القوات البحرية العميد بحار أيوب قاسم، الخميس، إنقاذ 45 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي تعطل بهم في البحر المتوسط في منطقة حقل البوري 55 ميل شمال غرب العاصمة طرابلس.

وقال قاسم في تصريح صحفي، إنَّ عملية الإنقاذ نفذها الزورق «فزان» التابعة لدورية قطاع طرابلس بجهاز حرس السواحل فور تلقي بلاغيه أمس الأربعاء بلاغ بشأن قارب يقل 45 مهاجرًا غير شرعي بينهم ثمان نساء، وطفلين.

وأضاف قاسم أنه جرى إعادة المهاجرين في الثامنة مساء اليوم إلى قاعدة طرابلس البحرية وتسليمهم لمركز إيواء جنزور التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية طرابلس بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة لهم.

ولفت قاسم إلى أن القوات البحرية خاطبت جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ووزارة الداخلية لاستلام المهاجرين ولم تجد استجابة الفورية في مسألة استلامهم، مما دفعها لتسليمهم إلى مركز إيواء جنزور.

وتابع «نحن ندرك الأسباب وصعوبات والتحديات التي تواجه ويعاني منها الجهاز، ونخشى في المستقبل أن نضطر إلى إخلاء سبيل المهاجرين غير الشرعيين بعد أن يتم إنقاذهم».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا