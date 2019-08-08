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مجلس النواب يكشف حقيقة “التلاعب والتزوير” في ملف الأموال الليبية في الخارج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكّد مصدر إعلامي بمجلس النواب، إن الرسالة التي تم تداولها حول تكليف رئيس المجلس عقيلة صالح،شخصين لمتابعة ملف الأموال الليبية في الخارج، هو تكليف مُزوّر وغير صحيح.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، في تصريح لهُ حول الرسالة، بقوله: إن بعض الجهات تعمل على تشتيت الرأي العام وتحاول التزوير لتشويه مجلس النواب.

وأشار المريمي، إن البرلمان سيعمل على ملاحقة من وراء نشرها، وملاحقته دوليًا، وتقديمه للعدالة.

وكانت مواقع عدة نشرت الرسالة المنسوبة لرئيس مجلس النواب،دون تدقيق من المنصات الرسمية للمجلس والحكومة المؤقتة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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