الداخلية تأمر بفتح تحقيق في استهداف شاحنات مدنية قرب سرت

بنغازي 08 أغسطس 2019 (وال) – أصدر معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته بفتح التحقيق في الاعتداء الغاشم الذي نفذته طائرات تابعة لحكومة الوفاق المرفوضة طرابلس على شاحنات مدنية قرب سرت.

وأهاب معالي وزير الداخلية بكل من لديه معلومات حيال هذا الاعتداء تقديمها للضابط المكلف بالتحقيق في هذا الاعتداء الغاشم وفقا لنص الكتاب.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم تكليف رئيس قسم التحريات العامة مقدم أشرف جمعة الفايدي.

وتقدمت وزارة الداخلية لأسر شهيدي الاعتداء الغاشم على طريق سرت سامي بوفرنة الفاخري ، ومحمد سالم القرقعي المغربي.

وكانت طائرات مليشيات حكومة الوفاق قامت باستهداف شاحنات الشهيدين أثناء سيرهم على الطريق العام قرب سرت ما أدى إلى وفاتهم على الفور ونجاة نجل أحدهم حيث كان برفقة والده.(وال – بنغازي) إ م /أ د

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