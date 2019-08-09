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حجاج ليبيا يصلون إلى مشعر منى

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في حكومة الوفاق، عن استمرار تفويج الحجاج الليبيين، لمشعر منى، بعد وصول الحافلات الخاصة بهم، والتنسيق مع إدراة البعثات الليبية.

وأوضحت الهيئة، إن اللجان المختصة، قد وفّرت عربات لذوي الاحتياجات الخاصة، ونشرت عبر صفحتها، قوائم بيانات المشرفين الذين سيتم تفويجهم لمشعر عرفات.

وأشارت الهيئة العامة للأوقاف، إلى إتمام عملية تفويج جميع المجموعات القاصدين مشعر منى من فندق التيسير، إلى مشعر منى.

وأضافت ضمن متابتعها لسير عملية تفويج الحجاج الليبيين، إحصائيات بالأرقام عن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المشاعر المقدسة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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