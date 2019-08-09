حجاج ليبيا يصلون إلى مشعر منى

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في حكومة الوفاق، عن استمرار تفويج الحجاج الليبيين، لمشعر منى، بعد وصول الحافلات الخاصة بهم، والتنسيق مع إدراة البعثات الليبية.

وأوضحت الهيئة، إن اللجان المختصة، قد وفّرت عربات لذوي الاحتياجات الخاصة، ونشرت عبر صفحتها، قوائم بيانات المشرفين الذين سيتم تفويجهم لمشعر عرفات.

وأشارت الهيئة العامة للأوقاف، إلى إتمام عملية تفويج جميع المجموعات القاصدين مشعر منى من فندق التيسير، إلى مشعر منى.

وأضافت ضمن متابتعها لسير عملية تفويج الحجاج الليبيين، إحصائيات بالأرقام عن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المشاعر المقدسة.

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