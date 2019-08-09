عمليات صبراتة تضع خطتها الأمنية لأيام عيد الأضحى

عقدت غرفة عمليات صبراتة اجتماعا أمنيًا، مع ضباط الغرفة في المدينة، لوضع خطة أمنية خلال أيام يعد الأضحى المبارك، وكيفية الإجراءات التي يجب اتخادها لحفظ الأمن.

وترأس الاجتماع آمر الغرفة الأمنية صبراتة، العميد عمر عبدالجليل، بمقر الغرفة في المدينة.

وكانت الغرفة قد أصدرت في العشرين من يوليو الشهر الماضي، إعلانا بمنع التجوّل في المدينة،واستثنت في إعلانها المرافق الحيوية والخدمية في صراتة، لغرض التعزيز الأمني ومنع أي خروقات قد تحدث.

وتعمل الغرفة الأمنية في صبراتة، على مكافحة الجريمة وانتشار السلاح في المدينة، منذ أن أعلنت بسط سيطرتها على صبراتة، في أكتوبر العام 2017.

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