الخطوط الجوية الليبية تكشف سبب تأخر الرحلات المفاجئ

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، في توضيح لها، حول تأخر الرحلات المفاجئ، إن سببه ناتج عن تضرر بأحد إطارات الطائرات، ما أدّى إلى ضرورة إجراء الفحص الفني وتغيير الإطارات بأخرى جديدة. بمطار قرطاج الدولي.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على الفيسبوك، إن لحظة تضرر الطائرة، لم يتم توفير الإطار بمخزن الإدارة الفنية، بشركة الخطوط الجوية التونسية، وهو الأمر الذي تسبّب في تعطيل جدول الرحلات المتسلسل.

وأشارت شركة الخطوط الجوية الليبية، إن تكاثف الإدارات التشغيلية في مدينة بنغازي وطرابلس، ساهمت في إيجاد النتئج الإيجابية بعد الأزمة التي حدثت للشركة.

وقدّمت الشركة اعتذارها لجميع الركاب المتواجدين في المطارات الخارجية والداخلية على تأخير مواعيد الرحلات، وتحديدا رحلة تونس- بنغازي ورحلة بنغازي- الإسكندرية.

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