هل تتوقف أزمة انقطاع الكهرباء أيام عيد الأضحى المبارك؟

تقرير 218

ذكر عدد من المواطنين في العاصمة، إن أزمة انقطاع الكهرباء، لم يحدث فيها أي تغيير إيجابي، وأن ساعات انقطاعها ما زال مستمرا منذ فترة، دون أي حلول من الشركة العامة للكهرباء.

وأوضح أحد المواطنين، إن ساعات انقطاع الكهرباء في منطقة زاوية الدهماني، وصلت إلى 10 ساعات، وفي مناطق أخرى بطرابلس، وصلت ساعات انقطاعها، إلى 12 ساعة، وحول مدينة زوارة والمدن المجاورة لها، فقد وصلت فيها ساعات انقطاع الكهرباء إلى قرابة 15 ساعة وأكثر، بحسب بعض المواطنين، الذين وصفوا ما يحدث بالكارثة.

وأشار مواطن آخر، إن عودة الكهرباء على المناطق، لا تتعدى الساعتين، في أغلب الأوقات.

وأضاف أحد أهالي مصراتة، إن انقطاع ساعات الكهرباء في مدينة مصراتة، وصلت إلى 6 ساعات وأكثر.

ويطمح أهالي المناطق والمدن، المتضررة من انقطاع الكهرباء المستمر، أن تختفي الأزمة ولو في أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي مناطق الجنوب، تتواصل المعاناة بشكل لافت، حيث تعيش بعض المناطق بدون كهرباء لأيام.

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