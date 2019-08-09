البعثة الأممية تطلب ”موافقة مكتوبة“ لتنفيذ هدنة في عيد الأضحى

طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الخميس، الأطراف الليبية إلى الاستجابة لهدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى، تبدأ صباح أول أيام العيد (الأحد المقبل).

ودعت البعثة، في منشور عبر صفحتها على موقع ”فيسبوك“، ”كل الأطراف إلى قبول هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى، تبدأ مع صباح العيد“.

وتابعت: ”تأمل البعثة أن تتلقى (موافقة مكتوبة) من قبل هذه الأطراف في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعة-السبت من هذا الأسبوع“.

كان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد اقترح خلال جلسة لمجلس الأمن إجراءات فورية من ثلاث مراحل بشأن ليبيا، تشمل إعلان هدنة بمناسبة عيد الأضحى كخطوة أولى، يعقبها اجتماع دولي بمشاركة الدول ذات الصلة، ثم اجتماع للأطراف الليبية.

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