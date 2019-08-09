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اختراق حساب مدير أمن بنغازي على «فيسبوك»

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة، اختراق الحساب الشخصي لمدير الأمن، العميد عادل عبد العزيز، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال المكتب، في بيان على صفحته بـ«فيسبوك»، أن ما نشر من خلاله خلال الساعات الأخيرة لا يمثله، مؤكدا أن الحساب مايزال مخترقًا، داعية الجميع، خاصة الجهات الأمنية، إلى عدم التواصل مع من يدير الحساب حاليًا.

وأكد البيان أنه حال التمكن من استرجاع الحساب، سيتم إعلانا لأمر رسميا، منوها بأنها «ليست المحاولة الأولى للعمل على تشويه صورة عبد العزيز، في ظل الظروف الحالية للبلاد».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الأمن في المصارف يعني سواء المنطقة الشرقية او الغربية – توجد جهات تعمل في المصارف الليبية تحول الأموال لحسابات حزب الله اللبناني والمعارضة السورية والانقلابيين المصريين من الآخوان اصحاب الأتراك والعثمانيين – وهذه أشياء لا يجب ان تكون في ليبيا سواء على الصعيد الخاص او العام من مكاتب سفر ومكاتب شحن ومكاتب تصدير واستيراد وغيره – ويرجى من الجاليات العربية احترام البلد المتواجدين فيها – وسيتم طلب تركيب اجهزة الانذار الالكترونية في المصارف والحسابات المصرفية تطلق إنذار ومكان تواجد الأجهزة وسيتم القبض على الجناة عسكريا ذكر كان ام أنثى واللحاق بهم بالمروحيات العسكرية ان الزم الامر .

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