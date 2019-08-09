السراج يُحذر من عواقب إرباك نظام طرح الأحمال

حذر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج من مغبة إرباك نظام طرح الأحمال من قبل شركة الكهرباء واستحواذ المناطق على أكثر من حقها.

وتوعد السراج بالتعامل وفق قواعد الاشتباك مع المجموعات الخارجة عن القانون التي تعتدي على منشآت الشركة مبينا أن وزارة الداخلية ستتخذ حزمة من الإجراءات لحمايتها.

حديث السراج جاء في اجتماع عقده مع آمري المناطق العسكرية، ووكيل وزارة الداخلية، ورئيس الشركة العامة للكهرباء، ومستشاري الطاقة، حيث بحث معالجة أزمة الكهرباء من خلال استراتيجية تنفذ عبر ثلاث مراحل لزيادة القدرة الإنتاجية وتغطية احتياجات الاستهلاك العام.

وطالب السراج أعضاء مجلسي النواب والدولة بتحمل مسؤوليتهم في التعاطي مع الأزمة في مناطقهم وبلدياتهم، والالتزام بقرار طرح الأحمال.

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