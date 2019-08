المتحدث باسم البحرية يعلن إنقاذ 45 مهاجرا شمال غرب طرابلس

خاص المتوسط/ حنان منير:

تمكنت دورية قطاع طرابلس بجهاز حرس السواحل، الخميس، من إنقاذ 45 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي تعطل بهم في البحر المتوسط في منطقة حقل البوري 55 ميل شمال غرب العاصمة طرابلس.

وأعلن الناطق باسم القوات البحرية العميد بحار أيوب قاسم في تصريح خاص لـ” المتوسط”، أنَ عملية الإنقاذ نفذها الزورق «فزان» التابعة لدورية قطاع طرابلس بجهاز حرس السواحل فور تلقي بلاغ بشأن قارب يقل 45 مهاجرًا غير شرعي بينهم ثمان نساء، وطفلين.

وأشار قاسم أن القوات البحرية خاطبت جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ووزارة الداخلية لاستلام المهاجرين ولم تجد استجابة فورية في مسألة استلامهم، مما دفعها لتسليمهم إلى مركز إيواء جنزور، مشيرا إلى أنه جرى إعادة المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية وتسليمهم لمركز إيواء جنزور التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية طرابلس بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة لهم.

وحذر قاسم من الاضطرار لإخلاء سبيل المهاجرين غير الشرعيين بعد أن يتم إنقاذهم في المستقبل بسبب التحديات التي يعاني منها الجهاز».

