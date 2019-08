المتوسط:

عقد رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، رفقة النائب الأول، محمد بقي، اجتماعا مع عدد من أعضاء المنطقة الجنوبية لمناقشة تطورات الأحداث في مدينة مرزق خاصة والجنوب بشكل عام.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على جملة من الإجراءات الواجب اتباعها لوقف نزيف الدم، أهمها العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار بين الأطراف المتنازعة وتوفير ممرات آمنة للخدمات الإنسانية، ودعوة الأطراف ذات العلاقة إلى الجلوس الفوري لمناقشة أسباب الأزمة والوصول إلى حلول لها برعاية المجلس الاستشاري، بالإضافة إلى دعوة أعيان وحكماء المنطقة الجنوبية إلى المساعدة في تحقيق الاستقرار وإنهاء النزاعات ونبذ الفرقة وحقن الدماء خاصة في هذه الأيام الحرم.

The post المجلس الاستشاري يبحث سبل وقف إطلاق النار في مرزق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية