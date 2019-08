الحجاج الليبيون في طريقهم إلى مشعر منى

المتوسط:

أكدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في حكومة الوفاق، استمرار تفويج الحجاج الليبيين، لمشعر منى، بعد وصول الحافلات الخاصة بهم، والتنسيق مع إدارة البعثات الليبية.

وبينت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن اللجان المختصة، قد وفّرت عربات لذوي الاحتياجات الخاصة، ونشرت قوائم بيانات المشرفين الذين سيتم تفويجهم لمشعر عرفات.

وأشارت الهيئة العامة للأوقاف، إلى إتمام عملية تفويج جميع المجموعات القاصدين مشعر منى من فندق التيسير، إلى مشعر منى.

