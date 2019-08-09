رئيس البعثة الأوروبية في ليبيا يدعو أطراف الحرب إلى «تبني الهدنة»

دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلن بوجيا، «أطراف الحرب، التي لا معنى لها، على طرابلس»، إلى تبني الهدنة التي يعمل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، على تأمينها في هذه الأوقات المقدسة.

وطرح سلامة في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، هدنة إنسانية خلال فترة العيد، تعقبها مؤتمر دولي، ثم اجتماع ليبي لإنهاء الأزمة في البلاد.

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وأكد بوجيا أن الهدنة «ليست فقط لتوفير الراحة للأشخاص الأكثر تضرراً، والذين هم بحاجة ماسة إليها، ولكن أيضًا كخطوة أولى نحو إنهاء العنف والعودة إلى العملية السياسية»، وفق بيان على صفحة البعثة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وهنأ بوجيا، الشعب الليبي بحلول عيد الأضحى، متمنيا قضاءهم عطلة هادئة، وعقب: «قلبي ومشاعري مع الثكالى والجرحى، والذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، والمختطفين والمحتجزين تعسفاً والنازحين والمحرومين، وجميع أفراد الشعب الليبي الذين تحملوا وطأة عدم الاستقرار والنزاع خلال السنوات الأخيرة».

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