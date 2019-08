المتوسط:

التقى رئيس الجمهورية التونسي، محمد الناصر، الخميس، وزير الشؤون الخارجية لديه خميس الجهيناوي لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا

وتناول اللقاء الذي عقد بقصر قرطاج المساعي المبذولة لإنهاء الاقتتال في ليبيا، وإيجاد تسوية سياسية للأزمة الراهنة بما يساهم في تحقيق الأمن بهذا البلد ويدعم الاستقرار في المنطقة، حسبما نشرت صفحة رئاسة الجمهورية التونسية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

The post الرئيس التونسي يبحث مع وزير خارجيته تطورات الأوضاع في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية