مواعيد الرحلات من وإلى مطار بنينا الدولي اليوم الجمعة

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الجمعة

علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الافريقية تونس 09:30







البراق طرابلس 11:10







البراق تونس 10:00







الافريقية عمان 14:30







البراق طرابلس 16:00







الافريقية طرابلس 22:35







رحلات الوصول :

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

البراق طرابلس 09:10







الافريقية تونس 13:30







البراق طرابلس 14:40







البراق تونس 15:00

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