مجلس الدولة يبحث تطورات الأحداث في مرزق

عقد رئيس مجلس الدولة خالد المشري، رفقة النائب الأول محمد بقي، أمس الخميس، اجتماعا مع عدد من أعضاء المنطقة الجنوبية لمناقشة تطورات الأحداث في مدينة مرزق خاصة والجنوب بشكل عام.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، أن الاجتماع خلص إلى جملة من الإجراءات الواجب اتباعها لوقف نزيف الدم، أهمها العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار بين الأطراف المتنازعة وتوفير ممرات آمنة للخدمات الإنسانية، ودعوة الأطراف ذات العلاقة إلى الجلوس الفوري لمناقشة أسباب الأزمة والوصول إلى حلول لها برعاية المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى دعوة أعيان وحكماء المنطقة الجنوبية إلى المساعدة في تحقيق الاستقرار وإنهاء النزاعات ونبذ الفرقة وحقن الدماء خاصة في هذه الأيام الحرم.

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