طرابلس..ورشة عمل لتدريب صحفيين وإعلاميين

أنتهت الاسبوع الماضي فعاليات ورشة عمل لتدريب مجموعة من الصحفيين والإعلاميين الليبيين بمدينة طرابلس وبرعاية واشراف المركز الليبي لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان (LCDHR)

وجاء في تقرير نشره موقع المركز أن الورشة اقيمت تحت عنوان من أجل كتابة محتوى صحفي واعلاني نوعي لغرض نشر تقارير إعلامية بناءة ومتوازنة عن الهجرة والمهاجرين في ليبيا.

وجاء في التقرير ايضا أن عدد المتدربين بها تكون من 11 متدربا من بينهم 3 صحفيات وقد اشرفت على هذه الورشة مدربة دولية قديرة معتمدة من قبل المنظمة الدولية للهجرة (IOM)بالاضافة لمتخصصين ليبيين

وقد اشتملت على عدة دروس عملية ونظرية حول عدة مواضيع تتعلق بكسر الصورة النمطية للهجرة والتعرف على الصياغة الصحيحة للاخبار وأستعمال المصطلحات الصحيحة المتعلقة بها.

أيضا اشتملت الدروس التعريف بالمنظمات الدولية التي تعنى بالهجرة والاستفادةمن الدراسات والارقام التي تنشرها وعلى القوانين المحلية والدولية المعنية بالهجرة والمهاجرين.

كذلك تطرقت الدروس الى فوائد الهجرة الاجتماعية والاقتصادية، وإلى تاريخ الهجرة في ليبيا والمنطقة بشكل عام.

واضاف التقرير أن العميد أيوب قاسم المتحدث الرسمي باسم رئاسة أركان البحرية الليبية قد حضر الدورة لإعطاء نبذة عن الجهود التي تبذل من أجل إنقاذ المهاجرين في مياه المتوسط، بالإضافة الى إحصائيات ومعلومات مهمة تفيد الصحفيين والاعلاميين في عملهم.

وتاتي هذه الورشة كجزء من برنامج لرفع قدرات الصحفيين الليبيين

واختتم التقرير بأنه وفي نهايه هذه الورشة تحصل المتدربين ومن خلال خبير متخصص في أمن المعلومات لحماية حرية الصحفيين على دروس ونصائح عملية في الأمن الرقمي للحد من التهديدات الأمنية التي قد يتعرض لها الصحفيون والاعلاميون أثناء أداء أعمالهم.



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