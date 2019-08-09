تعليم الوفاق..بحث استراتيجية تطوير التعليم في ليبيا

شارك وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، أمس الخميس، في ورشة عمل عقدت بالعاصمة تونس، مع فريق عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لاستعراض التقرير النهائي للدراسة التي أنجزتها الوكالة بالتعاون مع الوزارة حول تقييم الوضع القائم وتحديد نقاط الضعف والقوة لنظام التعليم ضمن مشروع إعداد رؤية استراتيجية مستقبلية لتطوير التعليم في ليبيا.

وافتتح الوزير فعاليات الورشة بكلمة رحب في مستهلها بالحضور، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، موضحاً بأن تعاون الوزارة مع الوكالة جاء بناء على حاجة الوزارة للمساعدة في إصلاح وتطوير النظام التعليمي وعلى ما تتمتع به الوكالة من خبرة كبيرة في هذا المجال وبعد قناعة تامة من فريق عمل الوزارة بحاجة النظام التعليمي في ليبيا إلى دراسة وتقييم شاملين لمعرفة مكامن القوة والضعف فيه مثمناً بذلك جهود الوكالة المبذولة ومساهمتها الفاعلة في إعداد رؤية استراتيجية لإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية في ليبيا، حيث تضمن التقرير النهائي للدراسة توصيفاً شافياً لإطار العمل التحليلي وخلفيات نظام التعليم ومجالات الدراسة ولخص الرؤى والتحديات والأبحاث الإضافية المطلوبة في كل مجال.

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