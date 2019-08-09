قرين صالح: متى تعودون إلى رشدكم أيها الليبيون؟

انتقد السفير الليبي السابق قرين صالح، تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية في البلاد، داعيا أبناء الشعب الليبي إلى التكاتف لحل الأزمة الليبية.

وقال صالح في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الله ..والنيتو والثوار، الليبيين أحرار/ هذه فبراير من 2011/ إلى / 2019. وهذا شعارها، سؤال لكل ليبي وليبية مع أو ضد لمصلحة من استمرار هذه المؤامرة والخيانة والعمالة من قتل ودمار ونهب وسجن وتعذيب وقهر وخزي وعار؟…. أنتم يا من شاركتم جميعاً في نكبة فبراير، هل هذا يخدم ليبيا أو يخدم القبائل العربية أو يخدم الأمازيغ أو التبو أو الطوارق أو الشركس والمقاوبه وغيرهم في مصراته، وهل هذا هو الطريق الصحيح الذي يحقق لليبيا سيادتها ومستقبلها ومستقبل أجيالها أو هذا هو الطريق الذي يؤدي إلى فنائها وهو المراد أصلاً لها من هذه المؤامرة، يخدم من، ولمصلحة من، هذا الذي يجري في ليبيا يا مصطفى عبد الجليل ويا عبد الرحمن شلقم ويا محمود جبريل ويا علي زيذان ويا منصور سيف النصر ويا علي الصلابي ويا فورتيه وعبد الرحمن السويحلي ويا غوقه ويا دوغه وكل الذي معكم. ولكونكم مدعومين من الدول الغربية وتعرفون أنهم يريدون دمار وخراب ونهب هذا الوطن.

أبناء من المقتولين والجرحى والمبتورين والمشردين والمهجرين؟.. الذين دمرت بيوتهم ونهبت ممتلاكاتهم والسؤال موجه لكم وإلى أتباعكم الذين عميت أبصارهم.

هل هؤلاء أبناؤكم أو أخوتكم أو الذين غررتم بهم؟.. هؤلاء المشوهين والمقتولين أو أنتم بمنأ عن ذلك والسبب معروف طبعاً.

هذا ما قدمتم من مآسي لهذا الشعب رغم رفضه لكم منذو البداية ولازلتم مستمرين في خيانة الوطن خدمة للدول الغربية الصليبية التي أتت لكم بحلف الناتو. وتركيا وقطر وغيرها الذين شاركوا مع الناتو بأموالهم وطائراتهم وجيوشهم في استباحة وطننا وقتل قيادتنا وتدمير مؤسساتنا.

هذا العبث لا يخدم إلا الدول التي دمرت ليبيا والارهابيين المأجورين والإخوان المفلسين إخوان الشياطين. متى تعودون الى رشدكم أيها الليبيون؟”.

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