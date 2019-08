رويترز تكشف استئناف الإنتاج التدريجي في حقل الشرارة النفطي

المتوسط:

أعلن مهندسان بحقل الشرارة، الخميس، إن الحقل يستأنف الإنتاج تدريجيًا بعد أن أغلق مسلحون مجهولون خط الأنابيب، مؤكدين أنه ليس هناك بيان رسمي بذلك.

وقال المهندسان، في تصريحات لوكالة “رويترز”: “الإنتاج استؤنف”، فيما لم يصدر تعقيب رسمي حتى الآن من المؤسسة الوطنية للنفط.

يذكر أن مجموعة مسلحة، أغلقت الحقل الواقع جنوبي ميناء الزاوية في غرب ليبيا والذي ينتج حوالي 290 ألف برميل يوميًا، ويشكل الحقل ربع إنتاج ليبيا من النفط الخام، أواخر يوليو الماضي.

ودفع إغلاق الحقل الأكبر في ليبيا، المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة بشأن عمليات شحن الخام، حيث كانت ليبيا تنتج قبل إغلاقه، ما بين 1.2 مليون و1.3 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى في ست سنوات للبلد العضو بمنظمة أوبك، والذي يسعى جاهدا للعودة إلى طاقته الانتاجية قبل الحرب الأهلية، والتي كانت تبلغ 1.6 مليون برميل يوميًا.

