منظمة حقوقية تستنكر واقعة مقتل سائق شاحنة مدنية جنوب سرت

أعربت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، استنكارها لاستهداف شاحنات مدنية على طريق جنوب سرت الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل سائق الشاحنة ورفيقه، وإصابة الطفل ايهاب سامي بوفرنة بجروح بالغة.

وأوضحت المنظمة، أنه بالتواصل مع عدد من الجهات بسرت واجدابيا، أكدوا على عدم استلام جثامين المتوفيين، مطالبة الجهات الأمنية فتح تحقيقات بشأن الواقعة.

كما طالبت المنظمة، جمعية الهلال الأحمر الليبي سرت واجدابيا للتدخل بتسليم الجثامين، معربة عن أملها السلامة للطفل من هذه الجريمة البشعة.

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