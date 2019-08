“داخلية المؤقتة” تأمر بفتح تحقيق في استهداف شاحنات مدنية قرب سرت

المتوسط:

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، تعليماته بفتح التحقيق في الاعتداء الغاشم الذي نفذته طائرات تابعة لحكومة الوفاق على شاحنات مدنية قرب سرت.

وأهاب بوشناف، بكل من لديه معلومات حيال هذا الاعتداء تقديمها للضابط المكلف بالتحقيق في هذا الاعتداء الغاشم وفقا لنص الكتاب.

وبينت وزارة الداخلية أنه تم تكليف رئيس قسم التحريات العامة مقدم أشرف جمعة الفايدي.

وتقدمت وزارة الداخلية لأسر شهيدي الاعتداء الغاشم على طريق سرت سامي بوفرنة الفاخري ، ومحمد سالم القرقعي المغربي.

وكانت طائرات تابعة لحكومة الوفاق قامت باستهداف شاحنات الشهيدين أثناء سيرهم على الطريق العام قرب سرت ما أدى إلى وفاتهم على الفور ونجاة نجل أحدهم حيث كان برفقة والده

