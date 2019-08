المتوسط:

قد “إس آند بي جلوبال”:انخفاض إنتاج ليبيا من البترول بـ40 ألف برميل يوميا خلال شهر يوليو

رت مؤسسة «إس آند بي جلوبال بلاتس»، المزود العالمي الرائد والمستقل لبيانات المؤشرات السعرية لأسواق الطاقة والمواد الأولية، انخفاض إنتاج ليبيا من البترول بـ40 ألف برميل يوميا خلال شهر يوليو.

وأوضحت المؤسسة، إن منظمة «أوبك»، خفضت إنتاجها في يوليو الماضي لينزل لأدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات بدعم من المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط إلى جانب خسائر سجلتها ليبيا وإيران ونيجيريا وفنزويلا، بحسب مسح أجرته المؤسسة.

وسجلت «جلوبال بلاتس» الأمريكية، إنتاج ليبيا 1.05 مليون برميل يوميا في يوليو الماضي بانخفاض قدره 40 ألف برميل يوميا عن شهر يونيو بعدما تم إغلاق أكبر حقل في البلاد «الشرارة» لفترة وجيزة منتصف الشهر وفي 30 يوليو.

وحذرت من خطر تأثير البيئة الأمنية المتدهورة على إنتاج النفط الليبي حيث لا تزال البلاد تعيش أطوار حرب أهلية طويلة حسب قولها.

ويعني تراجع الإنتاج الليبي خلال يوليو تكبد الخزينة الحكومية خسارة تقدر بما يزيد عن 80 مليون دولار شهريا بمتوسط سعر نفط 67 دولار للبرميل.

وأغلقت مجموعة مسلحة أواخر الشهر الماضي حقل الشرارة الواقع جنوبي ميناء الزاوية والذي ينتج حوالي 290 ألف برميل يوميا، ما دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة بشأن عمليات شحن الخام.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

The post “إس آند بي جلوبال”:انخفاض إنتاج ليبيا من البترول بـ40 ألف برميل يوميا خلال شهر يوليو appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية