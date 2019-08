المتوسط:

طالب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلن بوجيا، «أطراف الحرب، التي لا معنى لها، على طرابلس»، بتبني الهدنة التي يعمل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، على تأمينها في هذه الأوقات المقدسة.

وقال بوجيا إن الهدنة «ليست فقط لتوفير الراحة للأشخاص الأكثر تضرراً، والذين هم بحاجة ماسة إليها، ولكن أيضًا كخطوة أولى نحو إنهاء العنف والعودة إلى العملية السياسية»، وفق بيان على صفحة البعثة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأعرب بوجيا، عن تهانيه للشعب الليبي بحلول عيد الأضحى، متمنيا قضاءهم عطلة هادئة.

وكان سلامة طالب في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، بهدنة إنسانية خلال فترة العيد، تعقبها مؤتمر دولي، ثم اجتماع ليبي لإنهاء الأزمة في البلاد.

The post “البعثة الأوروبية” تدعو إلى تبني الهدنة التي طالب بها سلامة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية