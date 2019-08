المتوسط:

عقدت وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة، فتحية حامد، الخميس، اجتماعًا مع رئيس لجنة الأزمة والطوارئ، لمناقشة الأوضاع الإنسانية للنازحين في مدينة مرزق.

وبينت الوزارة في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في البيضاء، بحث الاستغاثة الإنسانية العاجلة لأهالي مرزق النازحين.

وأكدت حامد، أنه تم توفير الاحتياجات الغذائية لهم عن طريق صندوق موازنة الأسعار، والاحتياجات الطبية عن طريق وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه جرى توفير مبالغ مالية لعمداء البلديات لتوفير بعض المستلزمات الأخرى كاحتياجات الأطفال والمحروقات وغيرها.

The post “شؤون المؤقتة” تبحث أوضاع النازحين في مرزق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية