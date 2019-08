المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بأن إدارة التفتيش والمتابعة طالبت من مديري مكاتب التفتيش والمتابعة المذكورين بالخطاب وضع جداول عمل للموظفين التابعين للمكاتب مع موافاة الإدارة بتقارير مفصلة عن سير العمل طيلة أيام عيد الأضحى المبارك.

