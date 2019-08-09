اخبار ليبيا الان

“عمل الوفاق”: اختتام دورة التدريب في قطاع السيارات بتونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:                                                                      اختتمت مطلع الأسبوع بتونس فعاليات الدورة التدريبية في مجال( التدريب في قطاع السيارات ) والتي اقيمت في  إطار التعاون المشترك بين وزارة العمل الليبية ومنظمة Giz  الألمانية في مجال التدريب.  

الدورة التي اقيمت على مدى أسبوعين بمقر تدريب بشركة مجموعة فولكس فاقن استهدفت عدد من المراكز  ومعاهد التابعة لوزارة العمل والتأهل والتي من بينها مركز رفع الكفاءة المهنية بالزاوية.

وتضمنت الدورة مبادئ تشغيل المحركات الحديثة

 * أنظمة التحكم التي تعمل بها بوش وأوودي والقولف بجميع أنواعها *صندوق السرعات

 *كشف أعطال السيارات .

The post “عمل الوفاق”: اختتام دورة التدريب في قطاع السيارات بتونس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك