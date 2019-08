“عمل الوفاق”: اختتام دورة التدريب في قطاع السيارات بتونس

المتوسط: اختتمت مطلع الأسبوع بتونس فعاليات الدورة التدريبية في مجال( التدريب في قطاع السيارات ) والتي اقيمت في إطار التعاون المشترك بين وزارة العمل الليبية ومنظمة Giz الألمانية في مجال التدريب.

الدورة التي اقيمت على مدى أسبوعين بمقر تدريب بشركة مجموعة فولكس فاقن استهدفت عدد من المراكز ومعاهد التابعة لوزارة العمل والتأهل والتي من بينها مركز رفع الكفاءة المهنية بالزاوية.

وتضمنت الدورة مبادئ تشغيل المحركات الحديثة

* أنظمة التحكم التي تعمل بها بوش وأوودي والقولف بجميع أنواعها *صندوق السرعات

*كشف أعطال السيارات .

