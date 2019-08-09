السعيدي: مرزق تدك بأسلحة ثقيلة لعصابات تشادية مدعومة من الرئاسي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الأوضاع في مدينة مرزق سيئة لأنها تدك بأسلحة ثقيلة تمتلكها عناصر تنتمي لعصابات تشادية دخلت بمساعدة من جماعات داخل المدينة.

السعيدي أوضح عبر برنامج “LIVE” الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس الخميس أن أهالي مدينة مرزق أناس مسالمون عزّل من أصحاب القلم والورقة وليسوا من أصحاب السلاح.

وحمل مسؤولية ما يجري وما يزال يجري داخل المدينة للأجهزة الأمنية وللحكومة المؤقتة وللجيش الوطني، كونها مسؤولية أخلاقية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يتم الالتفات للمدينة أكثر وللوضع في الجنوب كذلك.

وأكد عضو مجلس النواب في ختام تصريحاته أن حكومة الوفاق تدعم العصابات عبر مدها بالأموال ، مذكراً المواطنين بأن هذه المجموعة المهاجمة هي نفسها هاجمت قاعدة تمنهنت في مدينة سبها في شهر أبريل الماضي وفي تلك الفترة بارك مجلس الدولة هذه التحركات.

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