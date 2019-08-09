مجلس النواب ينفي التكليف بمتابعة الأموال الليبية بالخارج

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق تكليف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لأي أحد لمتابعة الأموال الليبية بالخارج.

وأكد بليحق أن ماجاء في الرسالة المزورة المنشورة عبر عدد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بتكليف شخصان بمتابعة الأموال الليبية بالخارج وفتح حسابات خارجية وتوريد مواد وغيرها مماورد في هذه الرسالة غير صحيح.

وأوضح المتحدث الرسمي أن صالح وجه بالتحقيق في الجهات التي تقف وراء مثل هذه الأفعال “الخسيسة” التي تهدف إلى تأليب الرأي العام تجاه مجلس النواب.

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