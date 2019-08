وفد من “أعيان مرزق” يطالبون السراج بحل مشاكل المدينة

المتوسط:

قام وفد من أعيان وحكماء مرزق، بوضع مشاكلهم واحتياجات المدينة أمام رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فايز السراج.

وأفادت إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء، أن السراج التقى مع وفد أعيان مرزق، أمس الخميس، ليُطلعهم على الجهود المبذولة لإجراء تحقيقات دولية بالأحداث التي تشهدها مرزق.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي أعيان وحكماء مرزق للوقوف صفاً واحداً أمام من وصفهم بـ”دُعاة الفتنة”، وبدورهم أكد أعضاء الوفد حرصهم على السلم الأهلي واستقرار المنطقة.

