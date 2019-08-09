بوجيا: “هدنة العيد” خطوة نحو واقع ليبي جديد

هنأ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، آلن بوجيا، الليبيين بمُناسبة حلول عيد الأضحى، وناشد أطراف النزاع الموافقة على خطة الهدنة التي اقترحها المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، وحقن الدماء.

وقال بوجيا في رسالة وجهها إلى الليبيين إن تبني أطراف القتال لهدنة المبعوث الأممي والتزامهم بها يُعتبر خطوة أولى نحو إنهاء العنف وتحريك عجلة العملية السياسية مُجدداً.

وأبدى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي تضامنه مع النازحين وذوي الضحايا الذين سقطوا منذ اندلاع القتال في ضواحي طرابلس، وكافة الأبرياء الذين تضرروا من وطأة الحرب في ليبيا منذ أعوام.

يُشار إلى أن سلامة كان قد تقدم خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، بمُقترح هدنة من 3 مراحل رئيسية لإنهاء الاحتقان الحاصل في البلاد.

وأوضح سلامة أن المرحلة الأولى تقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين فترة عيد الأضحى، يليها اجتماع دولي بحضور الدُول الفاعلة فيما يخص الملف الليبي، لتُختتم الخطة بلقاء ليبي يجمع الفرقاء المتنازعين وباقي الأطراف ذات الصلة.

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