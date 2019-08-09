بلدي سبها يتوصل لاتفاق مع الإدارات الصحية في المدينة

أخبار ليبيا24- خاص

توصل المجلس البلدي لبلدية سبها خلال اجتماع مع مدير مركز سبها الطبي وعدد من مدراء الإدارات الصحية بالمدينة لاتفاق يقضي بإعادة تدوير الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

وتم خلال الاجتماع اليومين الماضيين مناقشة آلية عمل المراكز الصحية ومدى تأثر هذا العمل بجودة الخدمة المقدمة للسكان.

وتطرقت الجلسة لمعضلة عمل مركز سبها الطبي، الذي تأثر سلبا بقصور العمل في المستوصفات والمؤسسات الطبية الأخرى، وتوصل المجتمعون إلى قرار يقضي بتدوير العناصر الطبية والطبية المساعدة بين المؤسسات الصحية، والعمل على تفعيل خدمة المستوصفات والعيادات الخارجية.

وقالت مدير الشئون الطبية بمركز سبها الطبي سامية الجداوي لـ”أخبار ليبيا24″ :”إن المركز لا يعمل كما ينبغي له بسبب قصور عمل العيادات الخارجية والمستوصفات، لذا فهو يعمل فوق طاقته، خاصة إذا ماعلمنا أنه يضم فقط 345ممرض وممرضة ومسعف”.

وأضافت الجداوي أن هذا العدد غير كافي مقارنة بما يتوقعه الناس من المركز الذي لن يستطيع أن يوفر كل تلك الخدمات الخارجة عن نطاق تخصصه.

من جهته أوضح عميد المجلس البلدي لبلدية سبها حامد رافع الخيالي في تصريح خاص لوكالة “أخبار ليبيا24” أن البلدي اتفق مع مدراء الادارات الصحية في سبها على تدوير العناصر الطبية، وإيقاف إجراءات النقل بين المؤسسات.

وأكد الخيالي أنه تم التأكيد على عدم تشغيل العناصر التي تستقيل من مركز سبها الطبي، ووضع آلية لتشغيل كل العناصر على مدار الأربع وعشرين ساعة.

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