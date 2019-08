مراسم تخريج دفعتين من الدفاع الجوي والعسكرية طرابلس

المتوسط:

بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي، شهدت الكلية العسكرية طرابلس، وكلية الدفاع الجوي، تخريج دفعة جديدة من طلبة.

وقام رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوفاق، الفريق الركن محمد المهدي، بإلقاء كلمة هنأ فيها القوات بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الجيش الليبي، وبعيد الأضحى، مثنيا على «جهود آمري ومنتسبي الكلية العسكرية وكلية الدفاع الجوي التي أدت إلى تخريج دفعتين جديدتين».

ومنح المهدي، الأوسمة إلى العشرة الأوائل من خريجي الكليتين، و نوط الواجب من الطبقة الأولى لراية الكلية العسكرية، وقد أهداه طلبة الدفعة المتخرجة درعا يؤرخ ذكرى تخرج الدفعة الأولى من خريجي الجامعات، وبعدها أدى الخريجون القسم القانوني.

