بليحق ينفي صدور تكليف من المستشار صالح بمتابعة الأموال الليبية بالخارج

ليبيا – نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ما جاء في الرسالة المزورة المنشورة عبر عدد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي بإسم رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بشأن تكليف شخصان بمتابعة الأموال الليبية بالخارج .

بليحق أكد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن ماورد في الرسالة بشأن تكليف شخصان بمتابعة الأموال الليبية بالخارج وفتح حسابات خارجية وتوريد مواد وغيرها مزور وعارٍ عن الصحة.

وأشار بليحق إلى أن رئيس المجلس وجه بالتحقيق في الجهات التي تقف وراء مثل هذه الأفعال الخسيسة التي تهدف إلى تأليب الرأي العام تجاه مجلس النواب.

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