أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الصحة التابعة لحكومة المؤقتة، بأنه وصل عدد ( 25 ) جهاز قوقعه للسمع من قبل الإمداد الطبي.

و يشرع المركز الطبي في إجراء عمليات تركيب القوقعه والاعداد لعملية التأهيل النطقي خلال الاسابيع القادمة.

